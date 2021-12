Surto de covid-19 provoca onda de adiamentos no Campeonato Inglês

O surto de covid-19 que atinge os clubes ingleses segue obrigando a Premier League a adiar partidas, algumas quase em cima do horário programado para seu início. Foi o que ocorreu ontem em Birmingham, onde jogariam Aston Villa e Burnley. Duas horas antes do apito inicial, quando torcedores já estavam nos arredores do estádio, foi anunciado o adiamento.

Até agora, seis jogos da 18.ª rodada não puderam ser realizados. Cinco seriam disputados ontem: Aston Villa x Burnley, Manchester United x Brighton, Southampton x Brentford, Watford x Crystal Palace e West Ham x Norwich. A partida entre Everton x Leicester, que seria hoje, também vai ser remarcada. A 17.ª rodada havia tido três confrontos adiados.

Leia Também Martinelli faz dois, Raphinha desconta e Arsenal vence Leeds no único jogo não adiado do Inglês

Três jogos marcados para hoje estavam mantidos até o final da noite de ontem: Newcastle x Manchester City, Wolverhampton x Chelsea e Tottenham x Liverpool.

Vale lembrar, porém, que o Tottenham passou por um surto recentemente, teve alguns jogos adiados e alguns jogadores que foram contaminados ainda não têm condição de atuar.

O aumento dos casos de covid-19 está ligado à variante Ômicron. A Premier League estuda até paralisar o campeonato e só retomá-lo em janeiro. A medida encontra resistência, pois a realização de jogos de futebol é uma das tradições da Inglaterra nessa época de Natal e Ano Novo. Reunião dos dirigentes deverá acontecer amanhã para discutir o tema.

Enquanto isso, alguns times reforçam ou retomam os protocolos contra a covid. Entre as medidas estão testes diários antes de entrar no centro de treinamento – no Chelsea, o jogador aguarda o resultado no carro –, apenas um jogador é atendido por vez na fisioterapia e o uso de máscara em todas as dependências do clube voltou a ser obrigatório.

O Campeonato Inglês tem a menor porcentagem de jogadores vacinados entre as principais ligas da Europa, com apenas 68%. As ligas da Itália, França, Alemanha e Espanha têm ao menos 90% dos seus atletas já imunizados com a segunda dose da vacina.

GOLS DE BRASILEIROS

No único jogo realizado ontem, o Arsenal goleou o Leeds por 4 a 1. Três dos gols da partida foram marcados por brasileiros.

Gabriel Martinelli fez o primeiro e o segundo gol do time londrino. Saka e Smith Rowe marcaram os outros tentos do Arsenal. Raphinha, cobrando pênalti, foi o autor do gol de honra do time de Leeds, que jogou em casa.