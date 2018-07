Surto de gripe provoca baixas em treino do Santos e complica Levir Culpi

O treinamento do Santos desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, teve várias baixas devido a um surto de gripe que acometeu alguns jogadores. Até o técnico Levir Culpi foi pego pelo vírus, mas conseguiu comandar as atividades com vistas ao duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela primeira partida entre as equipes válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O atacante Ricardo Oliveira, com febre, nem foi para o centro de treinamento, na Baixada Santista. O substituto dele no time, Kayke, também gripado, ficou de fora das atividades. O volante Emiliano Vecchio, que já sentia dores nas costas e também apresenta sintomas da gripe, foi mais uma ausência - o argentino ainda vai fazer exames para investigar melhor o problema nas costas.

Além deles, o centroavante Rodrigão está afastado devido a uma forte amidalite. O meia Thiago Maia, com uma virose, e o lateral-esquerdo Zeca, que faz trabalho de recuperação e reforço muscular, completam o time dos jogadores entregues ao departamento médico do clube. Victor Ferraz, Lucas Lima e Vladimir - todos com tosse e espirrando muito - conseguiram participar do treino.

O atacante Bruno Henrique, em entrevista - na noite desta segunda-feira - durante evento que marcou o lançamento de uma parceria do clube com a marca de bonés New Era, reconheceu que o time tem se apresentado melhor como visitante e ressaltou que a receita para vencer o time rubro-negro é atuar no contra-ataque.

"É um Flamengo que está subindo, crescendo. Mas ainda está oscilando. Parece que o treinador conseguiu ontem (domingo, contra o Bahia) posicionar a equipe deles do jeito que deve ser. Acho que a gente totais condições de ir lá e fazer um bom jogo. A nossa equipe está jogando melhor fora do que dentro de casa. Porque sabemos que se fizermos um gol lá vale por dois aqui. Então, isso vai nos ajudar bastante no segundo jogo", analisou Bruno Henrique, outro atleta gripado que também é dúvida para o embate.

Diante de tantas dúvidas, a equipe que entrará em campo contra o Flamengo poderá ter: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Jean Mota; Renato, Thiago Maia (Alison ou Leandro Donizete) e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke (Vitor Bueno).

Pelo Brasileirão, o Santos buscará a reabilitação após ser derrotado pelo Sport na rodada passada, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, contra o Atlético Goianiense, no sábado, às 19 horas, em jogo marcado para o estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. O time santista tem 16 pontos e está entre os primeiros na tabela de classificação da competição.