Surto de virose desfalca Chapecoense contra Atlético-PR Antes da viagem a Maringá (PR), onde a Chapecoense vai encarar o Atlético Paranaense, neste domingo, às 16 horas, no estádio Willie Davids, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Gilmar Dal Pozzo fez um treino tático na última sexta-feira. Além do desgaste com a partida pela Copa do Brasil no meio da semana, em que o time foi derrotado em casa para o Ceará, 10 jogadores sofreram problemas intestinais decorrentes de uma virose.