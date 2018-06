Suspeito de atentado contra o Dortmund admite ataque, mas nega intenção de matar

O suspeito de provocar um atentado contra o ônibus do Borussia Dortmund no ano passado admitiu nesta segunda-feira ter sido o responsável pelos ataques. Ele, porém, negou durante o julgamento a intenção de matar ou ferir alguém.

O incidente ocorreu em abril do ano passado. O Borussia Dortmund se encaminhava para o seu estádio, na cidade de Dortmund, onde enfrentaria o Monaco, pela Liga dos Campeões da Europa, quando o veículo foi atingido por um explosão.

Identificado como Sergej W., o suspeito de 28 anos alegou nesta segunda-feira que os explosivos foram colocados de maneira que nenhum dano poderia ser causado a qualquer pessoa, segundo informou a agência de notícias DPA.

Além de lamentar profundamente o ataque, ele reiterou que não teve o intuito de ferir ninguém. Sua ação teria sido motivada por ganância: dias antes do atentado, ele adquiriu opções ou direitos de venda de ações do clube alemão. Pretendia, assim, lucrar com a ação.

Entre outras denúncias, ele está respondendo a 28 acusações por tentativa de homicídio. A explosão deixou o zagueiro espanhol Marc Bartra e um policial feridos. O ex-jogador do Barcelona precisou, inclusive, de uma cirurgia na mão após a ocorrência do atentado.