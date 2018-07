Suspeito de atropelar palmeirense presta esclarecimento Antes considerado foragido pela polícia, o santista André Macedo Apocalipse, de 26 anos e suspeito de ter atropelado torcedores do Palmeiras em uma briga no domingo na Via Anchieta - que resultou na morte do palmeirense Leonardo da Mata Santos, de 21 anos - foi até o 2.º Distrito Policial de São Bernardo do Campo para prestar esclarecimentos sobre o caso no final da tarde desta terça-feira.