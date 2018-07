Suspeito de racismo em Anfield Road é solto sob fiança

O defensor Tom Adeyemi chorou por causa dos insultos dos torcedores na derrota do Oldham, na última sexta-feira, em Anfield Road, e foi necessário que seus companheiros e jogadores adversários, do Liverpool, o consolassem após o encerramento da partida, válida pela terceira fase da competição.

A polícia do condado de Merseyside prendeu no sábado um indivíduo de 20 anos, de Aintree, acusado de infringir a ordem pública com conduta racista grave. Adeyemi, que é negro, prestou depoimento aos policiais, de acordo com o sindicato dos jogadores.

"Podemos confirmar que (Adeyemi) foi vítima de atitudes racistas no final da partida entre Liverpool e Oldham na Copa da Inglaterra", disse Gordon Taylor, chefe da Associação de Jogadores Profissionais.

A investigação acontece depois da suspensão de oito jogos imposta ao atacante uruguaio Luis Suárez, do Liverpool, por conduta racista contra o lateral-esquerdo Patrice Evra, do Manchester United, durante um jogo disputado em Anfield Road, em outubro.