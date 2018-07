Suspeito de receber propina em escândalo da Fifa, advogado se suicida na Argentina

O argentino Jorge Delhon se suicidou nesta terça-feira, em Lanús, Argentina. O advogado, de 52 anos, estava supostamente envolvido no esquema de corrupção conhecido como "Fifagate".

Delhon foi citado na deleção de Alejandro Burzaco, ex-diretor-executivo da empresa argentina de marketing Torneos y Competencias, que admitiu ter subornado a Fifa para obter direitos de transmissão de TV das Copas de 2018, 2022, 2026 e 2030.

Burzaco revelou, terça-feira, nos Estados Unidos, que entre 2011 e 2014 pagou propina de US$ 4 milhões a Delhon e Alejandro Paladino, coordenador do "Fútbol Para Todos", programa recentemente cancelado, no qual as partidas eram transmitidas desde 2009.

O "Fifagate" foi revelado em maio de 2015, às vésperas da reeleição de Joseph Blatter como presidente da Fifa. Uma operação policial nos EUA e Suíça realizou várias prisões.

Em dezembro do ano passado, a Torneos y Competencias negociou um acordo com as autoridades americanas para pagar US$ 113 milhões de multa.