Suspeito em envolvimento de brigas, ex-presidente da Gaviões da Fiel é preso

O ex-presidente da Gaviões da Fiel, maior organizada do Corinthians, Wellington Rocha Junior, conhecido como Tonhão, foi preso na noite de quinta-feira, no bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo. Atual presidente do Conselho Deliberativo da torcida, Tonhão era procurado pela Justiça na "Operação Cartão Vermelho", realizada contra torcedores envolvidos em brigas no ano passado.

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que o procurado circulava pelas ruas do Bom Retiro. Ele foi abordado por volta das 21h30, na rua Sérgio Tomás e levado ao 2º Distrito Policial, onde permaneceu até sua transferência para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III.

Tonhão é acusado de ter participado de uma emboscada no dia 3 de abril contra torcedores do Palmeiras. A ação ocorreu ao lado da estação Clínicas do Metrô, próximo ao estádio do Pacaembu, palco do jogo Palmeiras x Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Tonhão conduzia uma caminhonete com dezenas de integrantes da Gaviões da Fiel, que agrediram palmeirenses.

Neste mesmo dia, José Sinval Batista de Carvalho, de 53 anos, levou um tiro e morreu em São Miguel Paulista, na Zona Leste. A vítima não era ligada a nenhuma das torcidas.

A "Operação Cartão Vermelho" foi a responsável pela adoção da torcida única nos clássicos em São Paulo. A medida, determinada pela Secretaria de Segurança Pública, continua em 2017. Ela envolve Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, e define que as partidas disputadas entre os clubes contam com apenas uma torcida no estádio, a do time mandante.