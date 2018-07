Suspensão de Balotelli cai de 3 para 2 jogos no Italiano

Balotelli já cumpriu a primeira partida da suspensão, ao ficar de fora do empate por 1 a 1 diante do Napoli, no último domingo. Ele voltará a ser desfalque no importante clássico contra a Juventus, líder do campeonato, neste sábado, e só poderá retornar aos gramados diante do Catania, na semana que vem.

O insulto de Balotelli ao árbitro aconteceu no empate por 2 a 2 diante da Fiorentina, duas semanas atrás. O jogador, que marcou dez gols em 11 partidas que disputou neste ano, tem sido fundamental para a reação do Milan, que hoje é o terceiro colocado do Campeonato Italiano com 59 pontos, quatro atrás do vice-líder Napoli.