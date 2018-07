Suspensão de Conca preocupa técnico interino do Flu

Ainda não se sabe se Mario Marques continuará no comando do Fluminense para o confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima semana, contra o Grêmio. Mesmo assim, o técnico interino terá um problema para solucionar enquanto o novo treinador não for anunciado: a suspensão de Conca, expulso no final da vitória sobre a Portuguesa, nesta quarta-feira.

Preocupado, Mario Marques afirmou que será difícil armar o time sem a presença do meia argentino. "Se já temos algo certo para esta partida (com o Grêmio) é que a dor de cabeça para arrumar um substituto para o Conca será grande", analisou.

Apesar de lamentar a ausência de Conca, o técnico interino garantiu que o Fluminense tem boas peças de reposição. "Mas temos um grupo de qualidade e vamos dar o nosso jeito. Acredito que o jogo valeu, e muito, para nos dar mais experiência para a próxima fase", ponderou.