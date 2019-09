Suspensão de Dudu pode abrir espaço para Angulo estrear pelo Palmeiras

A suspensão do atacante Dudu, do Palmeiras, pode fazer o técnico Mano Menezes dar chance no time para uma revelação das categorias de base que desfruta de grande admiração da torcida. O atacante colombiano Iván Angulo é candidato a substituto do jogador para a partida no próximo domingo contra o Fortaleza, no Castelão, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Aos 20 anos, o colombiano chegou ao clube em janeiro e conquistou espaço rapidamente. Inicialmente o jogador assinou contrato de empréstimo, ao ser cedido pelo Envigado, mesmo time que revelou o meia James Rodríguez. Em pouco tempo no clube Angulo mostrou potencial, ao ajudar a equipe a conquistar o inédito título da Copa do Brasil sub-20 e ainda ser lembrado em convocações para a seleção do seu país.

Por isso, em junho a diretoria do Palmeiras exerceu a preferência de compra por Angulo e pagou cerca de R$ 12 milhões pelo atacante. O jogador foi promovido ao elenco profissional logo depois de ter disputado o Mundial Sub-20, na Polônia, e tem trabalhado com os demais jogadores diariamente, porém ainda não recebeu oportunidades para estrear.

Os colegas de Palmeiras consideram Angulo como um jogador promissor, assim como é a avaliação também da diretoria. O atacante chamou a atenção do departamento de análise de desempenho alviverde ao se destacar em 2018 durante amistosos das seleções de base do Brasil e da Colômbia pela velocidade, dribles e capacidade de atuar pelas pontas. "O Angulo tem treinado um pouco com a gente e jogador no sub-20. É um jogador de muita qualidade, todo mundo tem visto", avaliou o lateral-esquerdo Diogo Barbosa.

As aparições de Angulo pelo time sub-20 fizeram o colombiano conquistar o apoio da torcida. Mas o atacante não é o único candidato a ganhar vaga na equipe. Zé Rafael, Hyoran, Raphael Veiga e Carlos Eduardo também aparecem como possíveis substitutos. "O Mano é um treinador inteligente. Se ele achar que é o momento necessário para dar oportunidade (ao Angulo), ele vai dar. Não é à toa que ele é convocado com frequência para a seleção", elogiou Digo Barbosa.