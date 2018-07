Suspensão de Rooney na Uefa é reduzida de 3 para 2 jogos

O jogador de 26 anos, do Manchester United, tinha sido suspenso originalmente por três jogos após a expulsão contra Montenegro no último jogo das eliminatórias da Euro, em outubro. Rooney recebeu o cartão vermelho por ter acertado um chute no adversário Miodrag Dzudovic.

"A suspensão de três jogos contra Wayne Rooney está agora revogada, com o terceiro jogo da pena cancelado por quatro anos, então Wayne estará disponível para o último jogo da fase de grupos do Campeonato Europeu, contra a Ucrânia", disse o dirigente da Inglaterra Adrian Bevington a repórteres na sede da Uefa.

"Efetivamente é uma suspensão de dois jogos, com um outro carregado por um período de quatro ano pela seleção."

Tanto Rooney quanto o técnico da Inglaterra, Fabio Capello, prestaram depoimentos na audiência.

Rooney agora ficará de fora dos jogos da Inglaterra contra França e Suécia, nas duas primeiras rodadas do Grupo D, em junho de 2012.

(Reportagem de Mike Collett)