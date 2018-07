Suspenso, Lucas promete cantar e apoiar o Palmeiras na decisão

O Palmeiras terá um torcedor ilustre na partida contra o Santos, quarta-feira, no Allianz Parque. Expulso no primeiro jogo da final, o lateral-direito Lucas contou que o jeito será ficar na torcida e promete se comportar como um palmeirense nato.

"Vai ser difícil ficar fora desse jogo. Vou cantar, vibrar e ajudar da melhor forma possível. Acho que só na hora eu vou sentir o clima e perceber que não posso fazer nada dentro de campo. Meu coração estará lá dentro. A torcida está confiante e nos apoiando e serei mais um torcedor", disse o lateral.

Lucas aposta que a postura do Palmeiras será diferente em comparação ao primeiro jogo da decisão, vencido pelo Santos por 1 a 0. "Na Vila a gente se defendeu e saiu no contra-ataque. Defensivamente fomos bem e só faltou um pouco de tranquilidade. Tínhamos de controlar a bola para encaixar o contra-ataque", comentou.

Como não poderá atuar na quarta-feira, o lateral já "se escalou" para enfrentar o Coritiba, domingo, no Allianz Parque, pela penúltima rodada do Brasileiro. "Eu quero jogar e já falei com o Marcelo Oliveira. Quero jogar até para passar um pouco essa ansiedade. Vou entrar com tudo para tentar vencer a equipe do Coritiba e terminarmos o Brasileiro em uma posição digna", disse o jogador.