Suspenso contra o Fortaleza, Dudu será desfalque no Palmeiras após quatro meses

O Palmeiras viverá no próximo domingo, contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, uma rara situação nesta temporada. Depois de 49 jogos disputados neste ano, será apenas a quarta vez que o time não vai entrar em campo com o atacante Dudu. Como o jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, terá de ser substituído por Zé Rafael ou por Carlos Eduardo.

Dudu só ficou fora de três compromissos do time no ano, dois pelo Campeonato Paulista. O atacante não foi escalado no empate por 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa, e foi poupado na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, no Allianz Parque, válido pela última rodada da fase de classificação do Estadual, em março. A outra ausência dele foi no empate por 1 a 1 com o CSA, pelo Campeonato Brasileiro, em maio.

Na quinta-feira, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva e lamentou o desfalque. Embora o treinador tenha indicado uma dúvida entre Zé Rafael e Carlos Eduardo, há um nome favorito. A tendência é Zé Rafael ganhar chance e receber a oportunidade de repetir a grande atuação exibida no primeiro turno no jogo contra o próprio Fortaleza. O camisa 8 marcou dois gols na vitória por 4 a 0, no Allianz Parque.

Apesar de no ano passado o time ter instituído um rodízio de titulares, Dudu também teve presença constante nas variadas formações. O Palmeiras disputou 77 partidas no ano, nas quais em apenas 11 o jogador não esteve presente. Contratado pelo clube em 2015, o jogador tem 275 partidas e 64 gols marcados.

A equipe vai encerrar a preparação para a partida com um treino na manhã deste sábado no CT do Ceará. A provável formação terá Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Zé Rafael e Luiz Adriano.