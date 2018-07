Suspenso de novo, Ibrahimovic desfalcará o Milan por três jogos

MILÃO - O atacante Ibrahimovic não consegue ter uma sequência de jogos sem se envolver em confusões. Nesta segunda-feira, a Federação Italiana de Futebol informou uma nova punição ao jogador, por três partidas, por ofensas ao auxiliar da partida entre Milan e Fiorentina, no último domingo.

O jogador voltava, justamente diante da Fiorentina, de uma suspensão de duas partidas - inicialmente eram três, mas a entidade local reduziu a pena - por ter dado um soco em um zagueiro do Bari.

Já o incidente do último domingo aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo, quando o atacante foi expulso por ter dito palavrões ao árbitro auxiliar. Ibrahimovic, no entanto, negou as ofensas, e disse que estava desabafando consigo por um lance errado.

A punição vem em péssima hora para o Milan. A equipe lidera o Campeonato Italiano, com 68 pontos, mas é seguida de perto pelo Napoli, que tem 65. Com a suspensão, o jogador ficará de fora das partidas contra Sampdoria, Brescia e Bologna.