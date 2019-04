Suspenso, Diego Costa se recusa a treinar após advertência do Atlético de Madrid

O atacante Diego Costa se recusou a participar do treinamento do Atlético de Madrid nesta quinta-feira, depois de ter sido informado que o clube abriria um procedimento disciplinar contra ele por conta dos oito jogos de suspensão que recebeu por xingar a arbitragem na derrota por 2 a 0 para o Barcelona, no dia 6 deste mês, em duelo do Campeonato Espanhol.

Segundo a imprensa espanhola, a ausência nos trabalhos desta quinta é uma forma de represália de Diego Costa ao Atlético de Madrid, que tem a intenção de punir o jogador. O clube madrilenho ainda não se manifestou sobre o caso.

O atacante, de acordo com a mídia da Espanha, teria ido ao CT do clube e calçado as chuteiras, mas se recusou a participar das atividades com o elenco a partir do momento em que soube que poderia receber uma multa pesada pela atitude que rendeu oito jogos de suspensão imposta pelo Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Na ocasião em que foi expulso, Diego Costa reclamou com veemência e insultou o árbitro Jesús Gil Manzano, que, segundo informou na súmula da partida, deu o vermelho para o jogador, além dos insultos, pela tentativa de impedir que ele mostrasse o cartão amarelo aos seus companheiros José María Giménez e Diego Godín.

Com a suspensão de oito jogos, Diego Costa não joga mais nesta temporada 2018/2019, já que restam seis partidas para o término do Campeonato Espanhol.

Desde que regressou em janeiro de 2018 ao Atlético de Madrid, Diego Costa atuou em 44 partidas e anotou 12 gols. Ele tem contrato com o clube até o final da temporada de 2021 e, apesar dos atritos recentes, conta com o prestígio do técnico Diego Simeone, que já manifestou em entrevistas que quer a permanência do jogador.