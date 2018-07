Suspenso dos 2 próximos jogos, Neymar desfalca treino por 'sobrecarga' muscular

Por motivo de suspensão, Neymar já está fora dos dois próximos jogos do Barcelona, contra o Borussia Mönchengladbach, nesta terça-feira, no Camp Nou, pela Liga dos Campeões, e depois contra o Osasuna, sábado, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. E, como se não bastasse isso, o Barça confirmou que o atacante não participou do treino realizado na manhã desta segunda-feira por estar com dores provocadas por um quadro de sobrecarga muscular.

Neymar esteve em campo no último sábado no clássico diante do Real Madrid, no qual foi substituído aos 42 minutos do segundo tempo por Denis Suárez, pouco antes de Sergio Ramos marcar o gol que garantiu o empate por 1 a 1, no Camp Nou, e manteve o Barça seis pontos atrás do time merengue, líder disparado do Campeonato Espanhol.

Punido com um cartão amarelo no confronto diante do Real e também suspenso deste duelo contra o Borussia Mönchengladbach, Neymar terá então quase duas semanas para se recuperar e ficar à disposição do técnico Luis Enrique para o clássico catalão diante do Espanyol, no próximo dia 18, pela 16ª rodada da competição nacional.

No comunicado que divulgou nesta segunda-feira pela manhã, o Barça informou que os exames realizados no astro brasileiro "descartaram qualquer tipo de lesão" na coxa direita do jogador, mas avisou que ele terá de realizar um trabalho de fisioterapia durante esta semana e "sua evolução determinará a disponibilidade para os próximos treinamentos".

Sem poder contar com Neymar, o Barcelona enfrentará o Borussia Mönchengladbach nesta terça-feira, às 17h45 (de Brasília), em uma condição cômoda, pois já assegurou a liderança do Grupo A da Liga dos Campeões, com 12 pontos, e consequentemente já está classificado para as oitavas de final. Vice-líder, com oito pontos, o Manchester City encara o eliminado Celtic, na Inglaterra, no outro jogo que fechará esta chave nesta terça.

Assim, Luis Enrique poderá poupar alguns jogadores visando o duelo contra o Osasuna, no próximo sábado, quando o Barça tentará encerrar um jejum de três partidas sem vitórias no Campeonato Espanhol, após empates com Málaga, Real Sociedad e agora com o Real Madrid. O time catalão não vence na competição desde o dia 6 de novembro, quando derrotou o Sevilla por 2 a 1, fora de casa.