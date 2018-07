Suspenso, Fernando desfalca o Grêmio em Goiânia O técnico Celso Roth, cujo cargo ainda está em risco no Grêmio, vai ter problemas para escalar o meio de campo da equipe na partida do próximo domingo, contra o Atlético-GO, no Serra Dourada, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não vai poder contar com os volantes Fernando e Gilberto Silva e pode também ficar mais uma vez sem Fábio Rochemback.