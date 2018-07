Suspenso, Gabriel Jesus lamenta ficar fora de clássico com o Corinthians

Artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Gabriel Jesus está fora do jogo de sábado contra o Corinthians, no Itaquerão. O atacante de 19 anos, autor de 11 gols no torneio, recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 contra o Flamengo, nesta quarta-feira, e no saída de campo, lamentou ter sido punido e virado desfalque no clássico por reclamar com o árbitro.

"Fico chateado por não poder jogar o clássico. No calor do jogo é complicado. O time estava perdendo naquela hora. Fiz de tudo para ajudar. Vou ficar torcendo muito para os meus companheiros", afirmou na saída de campo. O atacante salvou o time da derrota em casa, resultado que daria a liderança para o Flamengo. Gabriel Jesus igualou o placar aos 36 minutos do segundo tempo após Alan Patrick ter feito 1 a 0.

O atacante palmeirense garantiu que não atuou no sacrifício. "Eu estava 100%. Se não estivesse bem, não ajudaria dentro de campo. Não adianta forçar. Mas na hora do gol quis abraçar os fisioterapeutas, que me ajudaram bastante. Devo muito a eles", contou. Gabriel Jesus sofreu lesão na coxa esquerda contra o Grêmio, no último fim de semana, e teve a escalação escondida pelo técnico Cuca até minutos antes da partida com o Flamengo.

O treinador, aliás, contou após o jogo que vai conversar com o atacante sobre o cartão. "Não pode levar o terceiro cartão amarelo assim, por reclamação. Faltou tomar cuidado. Tem que se acostumar que como atacante, vai apanhar. Precisa aprender a sair dessas situações sem levar muitos cartões", explicou.