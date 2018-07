Suspenso, Gerardo Martino não vai comandar o Barcelona no domingo

BARCELONA - O Barcelona terá um desfalque no banco de reservas na próxima rodada do Campeonato Espanhol. O técnico Tata Martino vai cumprir suspensão no domingo, na partida contra o Almería, no Camp Nou, por causa da expulsão na derrota para o Real Sociedad no fim de semana passado.

A suspensão foi confirmada nesta quarta-feira pelo Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol. O clube avisou que não vai apelar da decisão. Com a punição, Martino terá que assistir ao jogo das tribunas do estádio.

O técnico foi expulso do banco no intervalo da partida porque teria xingado o treinador do Real Sociedad, Jagoba Arrasate, na saída do campo. Martino teria chamado o rival de "idiota", segundo registrou o árbitro na súmula do jogo.

Com a pena, o Barcelona tentará se reabilitar no Campeonato Espanhol sem o comando de Martino. A derrota por 3 a 1 para o Real Sociedad tirou o time da liderança da tabela e ainda aumentou os questionamentos sobre o trabalho do treinador.