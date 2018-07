Suspenso, Luan desfalca Cruzeiro contra o Náutico

SÃO PAULO - O Cruzeiro ganhou mais um problema no seu setor ofensivo para o jogo contra o Náutico, no próximo domingo, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No último sábado, no empate por 1 a 1 com a Portuguesa no Estádio do Canindé, o atacante Luan recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática no próximo fim de semana.

A ausência de Luan preocupa porque o Cruzeiro já tem outros problemas no setor ofensivo. Os atacantes Borges e Dagoberto, que vinham sendo titulares até a paralisação do Campeonato Brasileiro em razão da disputa da Copa das Confederações, estão lesionados e não tem volta garantida ao time no próximo domingo. Além disso, a situação do atacante argentino Martinuccio ainda não está regularizada.

Assim, se nenhum deles for liberado, o técnico Marcelo Oliveira terá que optar entre Anselmo Ramon e Lucca para formar a dupla de ataque do Cruzeiro com Vinicius Araújo. O treinador também pode adiantar o meia Diego Souza para o setor ofensivo.

Antes do jogo com o Náutico, porém, o time volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima terça-feira, às 21h50, o Cruzeiro vai receber o Atlético Goianiense, no Mineirão, no jogo de ida da terceira fase.