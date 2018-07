Suspenso, Lucas Leiva não vai defender o Brasil contra a Alemanha

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira o corte do volante Lucas Leiva, que havia sido convocado, no começo da semana, para o amistoso da seleção brasileira contra a Alemanha. A decisão se fez necessária porque o jogador estará suspenso para o jogo que se realizará no dia 10 de agosto, em Stuttgart.

Lucas Leiva, tido como titular absoluto do time pelo técnico Mano Menezes, recebeu o cartão vermelho no jogo contra o Paraguai, que causou a eliminação do Brasil na Copa América. A CBF recebeu a confirmação que a suspensão automática deverá ser aplicada já neste amistoso.

Como já havia a possibilidade do desfalque, Mano chamou 23 jogadores para pegar a Alemanha. Assim, não será necessária a convocação de mais um atleta. O treinador tem os novatos Ralf e Luis Gustavo para substituir o ex-gremista. Elias também pode ser improvisado. Sandro, que seria o reserva natural, está machucado e foi cortado em meio à Copa América.