Suspenso, Márcio Azevedo vira desfalque no Botafogo

Nesta sexta, Oswaldo comandou coletivo disputado contra os juvenis. Participaram somente os atletas que não foram titulares no clássico. O volante Marcelo Mattos, que voltou a jogar depois de cinco meses, participou da atividade. O grupo folga sábado e só volta a trabalhar no domingo, já que o próximo confronto do Botafogo é só na quarta-feira, em Santa Catarina.

O atacante Bruno Mendes, herói da vitória sobre o Vasco, com dois gols, ganhou folga nesta sexta e vai se reintegrar ao grupo domingo. O atleta, revelado pelo Guarani, foi visitar a família em Campinas. Contra o Figueirense, o atacante deve ganhar sua segunda chance como titular. Além dos gols no clássico, o jogador foi o responsável pelo empate com o Grêmio, por 1 a 1.