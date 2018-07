Suspenso, Michel Bastos desfalca o São Paulo domingo

O São Paulo não vai poder contar com o meia Michel Bastos para enfrentar o Figueirense, domingo, no Morumbi, pela penúltima rodada do Brasileirão, em jogo que pode valer a entrada direta do clube na fase de grupos da Libertadores. O jogador foi julgado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), teve sua suspensão reduzida, mas terá que cumprir mais um jogo de gancho.

Michel foi expulso diante do Flamengo, mais de dois meses atrás, e recebeu três jogos de suspensão no STJD. Cumpriu a automática e, logo depois do julgamento em primeira instância, o São Paulo conseguiu efeito suspensivo. Só na quinta-feira o caso entrou na pauta do Pleno, que reduziu de três para dois jogos o gancho.

Sem o meia, Muricy Ramalho deve colocar mais um atacante, com Alan Kardec e Alexandre Pato disputando posição ao lado de Luis Fabiano. O jogo vai marcar a despedida de Kaká do Morumbi, uma vez que o craque vai defender o Orlando City no ano que vem.

Com 69 pontos, o São Paulo joga por um empate contra o Figueirense para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores sem ter que passar pela fase preliminar. Se vencer, assegura o vice-campeonato e passa a fazer do jogo contra o Sport, pela última rodada, na Arena Pernambuco, um amistoso de luxo.