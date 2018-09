Suspenso na Copa do Brasil, Douglas perde espaço no Corinthians

Suspenso do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, o volante Douglas pode perder a vaga de titular nos próximos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Isso porque o técnico Jair Ventura tem utilizado os jogos da competição como preparativo para o principal objetivo da temporada, que é o torneio mata-mata.

Douglas recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 na quarta-feira e terá que cumprir suspensão no duelo com o Cruzeiro no dia 10, no Mineirão. Sua saída dá a possibilidade de Ángelo Araos ficar com a vaga.

Jair Ventura já não relacionou Douglas para a partida deste sábado, às 19h, contra o América Mineiro, no estádio Independência, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador justificou que foi por desgaste físico.

A tendência é que o volante siga também entre os reservas nos treinos durante a semana e dê nova chance a Araos na partida contra o Flamengo, na sexta-feira, às 21h, no último confronto antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Essa mudança na equipe nos jogos do Brasileirão não seria uma novidade no modo de pensar de Jair, que fez o mesmo com Mateus Vital. Sem poder contar com o centroavante Roger na Copa do Brasil, o treinador deu uma chance ao meio-campista contra o Inter, de olho no jogo de volta contra o Flamengo.

O Corinthians ocupa a oitava colocação no Brasileiro, com 34 pontos, a oito do G-6. O time enfrentará o América sem outros três titulares além de Douglas. Fagner, que está machucado, Danilo Avelar e Jadson foram poupados. O time deve entrar em campo neste sábado com: Cássio; Gabriel, Henrique, Léo Santos e Carlos Augusto; Ralf e Araos; Clayson, Pedrinho, Mateus Vital (Roger) e Romero.