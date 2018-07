Suspenso no Santos, Dracena valoriza força do Vitória

Expulso no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, no qual o Santos venceu o Grêmio por 3 a 1 e se garantiu na decisão, o zagueiro Edu Dracena valorizou o potencial do Vitória, rival na briga pelo título, ao comentar o favoritismo da sua equipe.

"O Santos está onde está pelo que o time vem jogando. Vencemos uma grande equipe, estamos em mais uma final, com condição de ser campeões, mas não conquistamos nada ainda. Temos um adversário dificílimo, que será o Vitória", ressaltou Edu Dracena, lembrando em seguida que o time baiano alcançou com méritos a decisão.

"Se o Vitória chegou na final não é por acaso. É um time que em casa é muito forte. Vão ser dois grandes jogos. Temos tudo para fazer uma grande final", reforçou o zagueiro, que terá de cumprir suspensão no primeiro duelo da decisão por causa da sua expulsão.

O técnico Dorival Júnior terá bastante tempo para definir o substituto de Edu Dracena, já que os confrontos da final entre Santos e Vitória serão realizados apenas depois da Copa do Mundo, nos dias 27 de julho e 4 de agosto.