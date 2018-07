Suspenso, Paulinho 'reforça' a torcida do Atlético-PR Como está suspenso, o lateral-esquerdo Paulinho não poderá defender o Atlético-PR no jogo contra o Prudente, domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 35ª rodada do Brasileirão. Mas ele promete ir ao estádio para "reforçar" a torcida do time paranaense.