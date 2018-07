Suspenso pelo STJD, Tobio desfalca Palmeiras na quinta O zagueiro argentino Tobio está fora do jogo do Palmeiras nesta quinta-feira contra o Vitória, no Pacaembu. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o jogador por uma partida por ter sido expulso contra o Atlético MG, pela Copa do Brasil. Como o time foi eliminado da competição, o jogador terá de cumprir a pena no Brasileirão.