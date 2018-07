Suspenso por doping, Wellington volta a treinar no São Paulo

O São Paulo voltou a contar nesta sexta-feira com o volante Wellington. O jogador, titular do time campeão da Copa Sul-Americana em 2012, passou as duas últimas temporadas emprestado ao Inter e estava proibido de treinar como punição preventiva por doping. O clube do Morumbi conseguiu uma liberação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que o atleta pudesse trabalhar junto com o elenco.

"Não quero que nada dê errado, estou com a cabeça no lugar e posso dizer que sou um Wellington mais experiente. Quero seguir um caminho de vitórias, ajudar dentro de campo e ser campeão novamente", disse o jogador ao site oficial do clube. Wellington foi revelado nas categorias de base do São Paulo e tem contrato até outubro de 2018. O volante já disputou 169 jogos pelo São Paulo.

Quando estava no Inter, em setembro do ano passado, Wellington testou positivo para as substâncias proibidas hidroclorotiazida e clorotiazida. Liberado para treinar, o volante aguarda o fim da punição, em 9 de abril, para que posse voltar a atuar. "Aprendi muito neste período. Fiquei mais experiente e, com certeza, agora tenho ainda mais vontade de ganhar", disse.

O técnico Edgardo Bauza quer contar com o jogador principalmente para uma posição com poucas opções. Atualmente no elenco são apenas quatro volantes: os titulares Hudson e Thiago Mendes, mais os reservas Wesley e João Schmidt. Até retornar, Wellington vai cuidar da forma física. "Achei que tivesse superado a ansiedade com a lesões que sofri na carreira, mas quando retornei ao São Paulo a ansiedade voltou. Desta vez, com uma vontade enorme de poder jogar de novo pelo clube", afirmou.

Nesta sexta-feira o volante correu pelo gramado do CT enquanto o time fez um trabalho tático sem a presença dos jornalistas. A dúvida para o jogo contra o Rio Claro, no domingo, é se o zagueiro Diego Lugano será titular. A partida pelo Campeonato Paulista será no estádio do Pacaembu.