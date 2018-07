Suspenso, técnico do Uruguai cogita não viajar para a Bolívia Suspenso na rodada de abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o técnico Óscar Tabárez ainda não sabe se vai acompanhar a delegação uruguaia até La Paz, local da partida contra a Bolívia, nesta quinta-feira. Sem poder estar à beira do gramado ou entrar nos vestiários, o treinador cogita permanecer em Montevidéu.