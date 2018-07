Suspensos e pendurados deixam São Paulo em alerta na luta pela liderança

O São Paulo não terá Sidão e Everton para o clássico com o Corinthians, no próximo sábado, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e terá ainda mais sete atletas pendurados no jogo. Reserva, o volante Araruna também é desfalque certo após ter sido expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Flamento. Se vencer o Corinthians e o Flamengo não derrotar o Botafogo, também no sábado, o São Paulo pode alcançar a liderança do Brasileirão.

+ Everton destaca respeito ao Flamengo e celebra 'gol especial' pelo São Paulo

Mas a sequência de compromissos é desafiadora para a equipe tricolor, que, depois do clássico, jogará fora de casa contra Grêmio e Cruzeiro. Podem virar desfalques para os próximos jogo Nenê, Hudson, Militão, Arboleda, Jucilei, Reinaldo e Liziero, todos com dois cartões.

"Eu falei com os jogadores sobre a situação complicada com tantos jogadores pendurados, mas que não podíamos perder a agressividade (no jogo contra o Flamengo)", explicou o técnico Diego Aguirre após a vitória sobre os rubro-negros. "São coisas que acontecem, vamos pensar no próximo jogo e a saída de alguns dá oportunidades para outros."

Outro ponto de atenção da comissão técnica do São Paulo para a sequência de jogos é com possíveis lesões. No duelo contra os cariocas, Jucilei sentiu dores na virilha e precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo. Rojas, após boa atuação em sua estreia, também saiu substituído com dores. Os dois serão avaliados nesta quinta.