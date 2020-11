'Susto contra o Sport é lição para a Libertadores', diz Cuca

O primeiro tempo diante do Sport serviu de lição para o Santos já se preparar para o duelo de volta contra a LDU, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Cuca não quer saber de o time relaxar como fez ao abrir 2 a 0 diante dos pernambucanos.

Para o treinador, diminuir o ritmo em um duelo mata-mata pode custar caro. Ao frear o ímpeto diante do Sport, o Santos viu o rival buscar o 2 a 2. Graças a um esforço grande, a vitória veio na segunda etapa. Mas não é sempre que isso pode acontecer.

"Graças a Deus pudemos vencer e agora é pensar no próximo jogo. Mas Libertadores é diferente e não podemos dar essa brecha", enfatizou Soteldo, revelando o que o treinador afirmou após ver o time levar o 2 a 2 do Sport no primeiros 45 minutos.

Para Cuca, houve o problema do desgaste como a viagem e a altitude de Quito. Para terça-feira, ele quer todos os titulares descansados e prontos para ajudar. Soteldo, por exemplo, foi um dos preservados pelo desgaste.

"Não pode ser repetido. Hoje (sábado) o time foi posto em teste. Você faz o 2 a 0, fica tranquilo e deixa de se expor a algumas coisas", discursou Cuca, já precavido com os equatorianos. "Coloquei os titulares para ficarem bem, emocionalmente, para terça-feira. Sabia dos riscos e perguntei quem estava mais em condição."

Alison nem foi relacionado. João Paulo ficou no banco, assim como Soteldo. Devem jogar na terça, na Vila Belmiro. Basta um empate ao Santos pela vaga. O time ganhou em Quito por 2 a 1.