Susto: jogador polonês sofre ataque epilético e desmaia na segunda divisão italiana

Um susto marcou a partida entre Ascoli e Salernitana, realizada no último sábado, pela Série B do Campeonato Italiano. O meia polonês Patryk Dziczek, aos 40 minutos do segundo, doze minutos após ingressar na partida, sofreu um ataque epilético e desmaiou em campo. Após se recuperar, o jogador foi levado ao hospital.

Ao se depararem com a situação, rapidamente os jogadores paralisaram o jogo e correram para socorrer o companheiro, junto com os médicos de ambas equipes. Antes, o jogador de 22 anos ainda tentou se levantar por duas vezes, mas não conseguiu.

Leia Também Lautaro e Lukaku brilham, Inter de Milão atropela Milan e abre vantagem na ponta

Não é a primeira vez que o fato acontece com Dziczek. Em setembro de 2020, durante um treinamento, o jogador também sofreu um ataque epilético e precisou ser hospitalizado.

"Foram feitos estudos neurológicos e cardiológicos, e estudo eletrofisiológico com resultado negativo. Outros exames serão realizados. Não havia necessidade de usar o desfibrilador porque não houve parada cardíaca. Sua língua entrou no fundo da boca e ele foi reanimado do ponto de vista respiratório. Foi o mesmo problema registrado no treino, quando ele foi internado", contou o médico Epifano D'Arrigo.

Patryk Dziczek se desplomó durante el Salernitana-Ascoli y se temió lo peor. Al parecer sufrió un ataque epiléptico, se tragó la lengua y fue reanimado. El polaco recuperó la consciencia antes de abandonar el campo. No es la primera vez que le pasa. pic.twitter.com/uWgntmBXVD — Jose María Tovar (@JoseMaria91_) February 20, 2021

Em campo, a equipe de Patryk Dziczek venceu por 2 a 0 e, agora, ostenta a quarta posição no campeonato. O Ascoli, por sua vez, está na 18.ª colocação.