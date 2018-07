Swansea anuncia Michael Laudrup como novo técnico

Laudrup chega para o lugar de Rodgers, que estava há duas temporadas no cargo e acertou com o Liverpool no início do mês. Aos 48 anos, completados justamente nesta sexta, ele chega ao quinto clube de sua carreira como treinador, depois de passar por Brondby, Getafe, Spartak Moscou e Mallorca.

No entanto, o dinamarquês marcou época no futebol como atleta. Entre 1982 e 1998 atuou em 104 partidas pela seleção, incluindo as Copas do Mundo de 1986 e 1998, e é considerado um dos maiores jogadores da história de seu país. Em seus melhores anos, atuou por Juventus, Lazio, Barcelona e Real Madrid, sendo campeão da Liga dos Campeões da Europa de 1991/1992 com o time catalão.