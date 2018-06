Swansea City aplica 8 a 1 em time da 4ª divisão e avança na Copa da Inglaterra

A Copa da Inglaterra teve nesta terça-feira três jogos pelo "replay" da quarta fase e o grande destaque foi a arrasadora goleada do Swansea City, que mostra recuperação no Campeonato Inglês, sobre o modesto Notts County, da quarta divisão, por 8 a 1. A ida, em Nottingham, havia sido 1 a 1 e por isso a necessidade da partida de volta, desta vez no País de Gales.

Quem mais brilhou em campo foram Tammy Abraham, que está emprestado pelo Chelsea, e Nathan Dyer, autores de dois gols cada. Kyle Naughton, Wayne Routledge, Tom Carroll e Daniel James completaram a lista de goleadores do Swansea City nesta terça-feira. Na quinta fase, já pelas oitavas de final, entre os dias 16 e 19 deste mês, o rival será o Sheffield Wednesday, da segunda divisão.

Outro clube da elite inglesa a avançar foi o Huddersfield Town, que jogou fora de casa e goleou o Birmingham City por 4 a 1, em Birmingham. Nas oitavas de final, a equipe que está na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês terá como adversário, em casa, o Manchester United.

Por fim, o Rochdale, da terceira divisão, se classificou ao ganhar em casa do Milwall, da segunda, por 1 a 0. O próximo desafio será como mandante contra o vencedor do duelo desta quarta-feira entre Tottenham e Newport County, que se enfrentarão no estádio de Wembley, em Londres.