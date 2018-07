Swansea City bate Arsenal e ultrapassa o rival na tabela

O Swansea levou a melhor diante do Arsenal em confronto direto por vaga nas competições europeias. Neste domingo, a equipe galesa recebeu o adversário londrino, saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada e venceu por 2 a 1, em jogo pela 11.ª rodada do Campeonato Inglês, entrando na zona de classificação para a Liga Europa.

O resultado fez o Swansea chegar a 18 pontos, na quinta colocação, à frente do Arsenal, que parou nos 17, caiu para sexto e hoje estaria fora das competições continentais. Na próxima rodada, dia 22, os galeses terão pela frente a difícil tarefa de enfrentar o Manchester City fora de casa. Já os londrinos farão o clássico diante do Manchester United, em casa.

Depois de um primeiro tempo sem grandes emoções, a reta final da segunda etapa pegou fogo e quem conseguiu largar na frente foi o Arsenal. Aos 17 minutos, Welbeck foi acionado pela direita, foi à linha de fundo, deu belo corte no zagueiro e rolou no meio para Alexis Sánchez, sozinho, tocar para o gol.

A reação do Swansea começou aos 29 minutos. Sigurdsson aproveitou falta perto da área, bateu com perfeição no ângulo direito de Fabianski e empatou. O gol empolgou os donos da casa, que buscaram a virada três minutos depois. Após bela troca de passes, Jefferson Montero cruzou da esquerda e Gomis subiu mais que todo mundo para tocar de cabeça no canto direito do goleiro e selar a vitória.