Swansea City ganha em casa e sobe para sexto no Campeonato Inglês

Com um gol em cada tempo, o Swansea City conquistou neste sábado um importante resultado na sua briga por uma vaga em competições europeias na próxima temporada. Em casa, derrotou o Leicester City por 2 a 0, em jogo pela nona rodada, e subiu para a sexta colocação do Campeonato Inglês. Agora com 14 pontos, o time do País de Gales está junto com dois gigantes da Inglaterra: Arsenal e Liverpool.

Em campo, o destaque da partida foi o atacante Wilfried Bony, autor dos dois gols do Swansea City. O primeiro, aos 34 minutos do primeiro tempo, foi feito em uma bela jogada iniciada por ele mesmo em um toque de letra. Depois de tabela na entrada da área, Bony recebeu livre e só tocou na saída do goleiro. O segundo saiu aos 12 da segunda etapa e acabou com qualquer esperança do Leicester City de obter algum ponto como visitante.

A derrota fora de casa deixa o Leicester City em uma situação complicada na tabela de classificação. Com apenas nove pontos, o time está na 16.ª colocação, muito perto da zona de rebaixamento.