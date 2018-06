Swansea City vence Sheffield e avança às quartas de final da Copa da Inglaterra

O Swansea City derrotou o Sheffield Wednesday por 2 a 0 nesta terça-feira, em casa, no País de Gales, e avançou para as quartas de final da Copa da Inglaterra. Na próxima fase, o time anfitrião enfrentará o vencedor de Tottenham e Rochdale, que jogam nesta quarta no estádio de Wembley, em Londres.

Os gols da partida saíram somente no segundo tempo, depois de uma primeira etapa de dar sono. O Swansea City voltou mais ligado e abriu o marcador aos 10 minutos. Tammy Abraham chutou de fora da área, a bola bateu nas duas traves e sobrou para Jordan Ayew, que empurrou para as redes.

O Swansea City continuou melhor na partida e ampliou aos 35 minutos. Após cochilo da zaga adversária, Jordan Ayew roubou a bola e tocou para Abraham, que rolou para Nathan Dyer bater cruzado e garantir a classificação.

O duelo do Swansea City nas quartas de final está marcado para o próximo dia 17 e é o único da próxima fase que ainda não está com adversário definido. No mesmo dia, o Wigan Athletic receberá o Southampton e o Manchester United enfrentará o Brighton, em casa. No dia 18, o Leicester City, também em casa, enfrentará o Chelsea.