Swansea contrata destaque do Equador na Copa Um dos destaques da campanha do Equador na Copa do Mundo, o atacante Jefferson Montero encontrou espaço na Europa. O jogador, que estava defendendo o Morelia, do México, foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Swansea, time do País de Gales que disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês.