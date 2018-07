Swansea e Hull City ficam no empate em 1 a 1

SWANSEA - Para fechar a 15.ª rodada do Campeonato Inglês, o Swansea City recebeu o Hull City nesta segunda-feira no País de Gales e as duas equipes ficaram no empate em 1 a 1, que não ajuda nenhuma delas a tentar chegar mais perto da zona de classificação para a Liga Europa.

O Swansea, que joga a Liga Europa nesta temporada por ter ganhado a Copa da Liga Inglesa, está no 10.º lugar do Campeonato, com 20 pontos, logo atrás do Manchester United. Já o Hull City aparece na 12.ª posição, com 18, cinco pontos a mais do que a zona de rebaixamento.

No Liberty Stadium, quem abriu o placar foi Graham, logo aos 9 minutos, para o Hull City. O empate só veio aos 15 da segunda etapa, com o espanhol Chico. Na quinta o Swansea visita o St. Gallen na Suíça e joga por um empate para avançar na Liga Europa.