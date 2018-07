Swansea vence clássico galês no Campeonato Inglês

SWANSEA - Depois da surpreendente demissão do técnico dinamarquês Michael Laudrup na última terça-feira, o Swansea entrou em campo neste sábado para a disputa do clássico galês no Campeonato Inglês. E, jogando em casa, pela 25ª rodada, conseguiu vencer o rival Cardiff City por 3 a 0, ensaiando uma recuperação na temporada.

Laudrup levou o Swansea ao histórico título da Copa da Liga Inglesa na temporada passada, mas não resistiu à campanha ruim na edição atual do Campeonato Inglês - estava em 12.º lugar, perto do rebaixamento. Com a demissão, o clube apostou no técnico interino Garry Monk para encarar o clássico deste sábado.

E deu certo. Diante do Cardiff City, o Swansea conseguiu uma grande vitória neste sábado, no duelo que reúne os dois únicos times do País de Gales que disputam o Campeonato Inglês. Jogando com o apoio de sua torcida, no Liberty Stadium, ganhou por 3 a 0, com gols de Routledge, Dyer e Bony - todos no segundo tempo.

Com a vitória, o Swansea chegou aos 27 pontos e subiu para a 10.ª colocação. Já o Cardiff City segue seriamente ameaçado pelo rebaixamento, na penúltima posição, com apenas 21 pontos. A liderança do Campeonato Inglês está nas mãos do Chelsea, que venceu o Newcastle neste sábado e está agora com 56 pontos.