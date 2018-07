Swansea vence e afunda o Aston Villa ainda mais na lanterna do Inglês

O único gol da partida foi marcado por Federico Fernandez, aos 9 minutos da etapa final, e fez com que o Aston Villa permanecesse com 16 pontos e justificasse a condição de virtual rebaixado à segunda divisão do futebol inglês.

A 30ª rodada da competição nacional será completada neste domingo com quatro jogos, com destaque para o clássico entre Manchester City e Manchester United. Newcastle x Sunderland, Southampton x Liverpool e Tottenham Hotspur x Bournemouth serão os outros confrontos do dia.

ALEMANHA - Outro virtual rebaixado do futebol europeu que foi derrotado em uma partida realizada neste sábado foi o Hannover. Último colocado do Campeonato Alemão, com 17 pontos, o time foi batido por 1 a 0 pelo vice-lanterna Eintracht Frankfurt, que chegou aos 27 pontos graças a um gol marcado por Anis Ben-Hatira. Este duelo também foi o último a ser disputado no dia de confrontos da Bundesliga.