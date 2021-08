Sylvinho aposta em suor e organização para Corinthians fazer frente ao Flamengo

O Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, com uma receita ensaiada durante a semana para conseguir frear a sequência de goleadas do cariocas nos últimos jogos e, assim, conquistar pontos importantes na tabela do campeonato. Baseado em organização, consistência e muita dedicação, o treinador corintiano acredita num bom resultado dentro de sua casa.

“O Flamengo é bicampeão brasileiro, tem atletas de nível altíssimo e um programa de investimentos voltado para a Europa. Vem realizando grandes partidas. Mas eu acredito no grau de dificuldade do Brasileiro e também na força do meu elenco”.

Para Sylvinho, o equilíbrio do campeonato tem sido um duro teste para muitas equipes. Segundo ele, a prova dessa argumentação é que nenhum time conseguiu disparar e ter uma grande folga na tabela.

O treinador lembrou do desempenho do Corinthians diante do Atlético-MG para justificar a sua tese de que sua equipe tem capacidade para enfrentar qualquer adversário. “Enfrentamos o time deles e criamos muitas dificuldades durante a partida. E o Atlético-MG é um dos favoritos ao título. Tem um excelente elenco também.”

E para confrontar os comandados de Renato Gaúcho, o técnico corintiano elencou as peças de confiança que tem à disposição.

“Temos atletas com capacidade de definir a partida a qualquer momento. O Jô tem mostrado isso. O Gustavo também. Nossos meio-campistas têm pisado na área e incomodado as defesas. Acredito em uma grande partida. Nesse campeonato, o que não podemos deixar de fazer é evoluir e somar pontos, comentou.

O trabalho feito para o jogo de domingo foi dividido em duas frentes. Os zagueiros trabalharam o posicionamento e a movimentação defensiva. O outro grupo fez trabalho de cruzamentos e finalizações. Para tentar impedir a progressão do Flamengo, o treinador deve compactar a equipe. E a marcação já vai começar a partir dos atacantes Gustavo Mosquito e Adson. No meio, Cantillo e Gabriel vão ficar responsáveis pela proteção à defesa.

PROTESTO DA TORCIDA

No campeonato, o Corinthians segue em recuperação. O time soma 17 pontos, e busca subir para se aproximar do pelotão de frente. Mas apesar da vitória na última rodada diante do Cuiabá, o clube voltou a ser alvo de protestos por parte de torcedores. A manifestação, que aconteceu neste sábado de manhã, no Parque São Jorge, foi direcionada ao ex-presidente Andrés Sanchez e aos atuais dirigentes Roberto de Andrade e Alessandro Nunes. Ambos respondem pelo futebol corintiano. A saída da dupla era uma das reivindicações dos manifestantes.

DESFALQUE NA ZAGA

No Flamengo, a novidade fica por conta da entrada de Léo Pereira no lugar de Rodrigo Caio. O jogador vai ser ppoupado da partida para fazer um trabalho de reequilíbrio muscular. Fora o problema de última hora, o técnico Renato Gaúcho deve manter a base que goleou o ABC no meio de semana pela Copa do Brasil. Nos últimos quatro jogos, a equipe marcou 20 gols. O quarteto ofensivo formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique está confirmado para encarar os corintianos. A equipe rubro-negra tem 21 pontos e vem de três vitórias seguidas na competição.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x FLAMENGO

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni; Gustavo Mosquito, Adson e Jô. Técnico: Sylvinho.

Flamengo: Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Lèo Pereira e Filipe Luís; William Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Renato Gaúcho.

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Horário: 16h

Local: Neo Química Arena

Na TV: Pay-per-view