Sylvinho comanda treino tático no Corinthians e conta com o retorno de Cássio

O técnico Sylvinho comandou na tarde desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o penúltimo treino antes da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro. No domingo, às 18h15, o time alvinegro recebe o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pela primeira rodada da competição nacional.

Regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF e, portanto, apto a estar à frente da equipe contra o Atlético-GO, Sylvinho comandou um trabalho tático nesta tarde e também promoveu um treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas.

O treinador pôde contar com o retorno de Cássio, que havia deixado o último jogo contra o River Plate, do Paraguai, com fadiga muscular na perna direita e tinha feito apenas exercícios na parte interna do CT na quinta-feira. O goleiro se livrou do incômodo e será titular diante dos goianos.

Por outro lado, o zagueiro Jemerson e o volante Xavier não participaram da atividade. Os dois estão em tratamento de suas respectivas lesões musculares e não devem atuar domingo.

O Corinthians encerra a preparação para o seu primeiro desafio no Brasileirão na tarde deste sábado. Sylvinho não deu pistas de que escalação mandará a campo em sua primeira partida no comando da equipe.

EM GRANDE FASE

Antes do treino, Mateus Vital falou com os jornalistas. Em coletiva virtual, o jogador detalhou as diferenças entre Sylvinho e seu antecessor, Vagner Mancini, e falou sobre o seu desempenho na temporada. Ele considera viver o melhor momento de sua curta carreira. É fácil compreender, já que o meio-campista é o artilheiro e garçom do time em 2021, com cinco gols e três assistências.

"Os números falam por si só. Tenho ajudado a equipe com gols e assistências. Sobre a lesão, eu pensei, sim, que não voltaria tão em alto nível, mas foquei no pensamento positivo, em voltar ainda melhor. A gente vai adquirindo isso jogando. Treinar forte e tentar voltar o quanto antes", analisou o atleta, ao falar também sobre a lesão que o deixou nove jogos afastado.

Vital descrever Sylvinho como "um cara muito elétrico" e reconheceu que o novo comandante alvinegro tem uma metodologia de trabalho muito diferente em relação a de seu antecessor.

"Está sendo bom esses primeiros contatos, está tentando passar a metodologia de trabalho. Bom ciclo no Brasileirão. Cada um tem seu método de trabalho. Ele é um cara bem diferente do Mancini até na formatação da equipe. Questões táticas. Cobra domínio, passe bom, para ter posse de bola e acelerar o jogo", comentou.

"Ele gosta de time mais com posse de bola acelerada. E também cobra pelo perde e pressiona. Atacar marcando. Quando tiver com a equipe no campo ofensivo e perder, logo recuperar para atacar novamente. Tem cobrado muito isso e acho que rapidamente vamos conseguir e dar nossa cara", completou ao descrever as impressões sobre o trabalho do novo treinador.