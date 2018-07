Sylvinho descarta Corinthians e diz que volta à Europa

Ex-jogador do Corinthians e hoje auxilar-técnico da Inter de Milão, Sylvinho disse ao presidente Roberto de Andrade que seu objetivo é regressar à Europa e retomar seus cursos na UEFA. Segundo ele, não é o momento de assumir o clube na vaga de Tite. Após mais uma negativa, Roberto e outros dirigentes estão reunidos no CT Joaqum Grava para definir o nome do novo treinador.

Fernando Diniz, do Oeste, ainda é opção. Ele se enquadra no perfil que o Corinthians deseja e tem a seu favor a boa campanha do Audax no Campeonato Paulista. Depois do vice-campeonato Estadual, o Audax fez uma parceria com o Oeste, de Itápolis, para disputar a Série B do Brasileiro.

"Ainda não fomos procurados por ninguém do Corinthians", afirma o diretor do Audax Nei Teixeira. "Conversei com o Fernando hoje e ele está concentrado para o jogo de amanhã. Se o Corinthians quiser, creio que irá procurar ou a mim ou o Mário (Teixeira)", disse. Mário Teixeira é o dono do Audax.

Roger Machado, do Grêmio, já disse "não" ao Corinthians após ter sido procurado na noite de quarta-feira. Eduardo Baptista, da Ponte, também disse que não sairía de seu clube. Restam poucas opções no mercado. Oswaldo de Oliveira, do Sport, é uma delas, mas enfrenta resistência dentro do clube.