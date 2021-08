Sylvinho deverá contar com Giuliano e Renato Augusto para duelo do Corinthians com o Ceará

O técnico Sylvinho deverá contar com o meia Giuliano entre os titulares e Renato Augusto no banco de reservas do Corinthians para o duelo de domingo, às 16h, na Neo Química Arena, diante do Ceará, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois meias treinaram normalmente nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava.

Giuliano, que na quinta-feira fez apenas trabalhos de controle de carga, treinou normalmente e deve atuar pela segunda vez pelo time alvinegro. Renato Augusto, que não joga desde dezembro, fez dois treinos e vai ser opção para talvez atuar alguns minutos.

Uma provável escalação poderá formar com: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Roni), Gabriel e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Jô.

Lucas Piton, ausente do treino de quinta-feira, quando foi buscar seu passaporte italiano no consulado, também treinou, mas é outro que deve ficar no banco. Sylvinho, que vai definir a escalação após o treino deste sábado, aproveitou o treino para aprimorar vários pontos falhos da equipe.

Zagueiros e laterais foram exigidos em bolas altas na área, enquanto os meio-campistas e atacantes participaram de uma movimentação de lançamentos, passes, cruzamentos e finalizações. Cobranças de faltas também foram exercitadas.