Sylvinho elogia atuação corintiana em clássico: 'Houve performance e qualidade'

A atuação do Corinthians no clássico com o Santos foi aprovada pelo técnico Sylvinho. Para ele, o placar de 0 a 0 só foi possível pelas grandes chances desperdiçadas de seus jogadores durante o confronto deste domingo, o que ele lamentou.

Porém, em entrevista coletiva após a partida, se mostrou empolgado pelo time conseguir neutralizar o Santos e dominar os lances decisivos que poderiam ter resultado em gols, caso o goleiro João Paulo não tivesse em tarde inspirada ou os jogadores tivessem acertado com maior precisão a meta.

"Foi um jogo bem disputado. O Santos tem um grande treinador, é um time de posse de bola. Jogo complicado, acredito que tivemos ocasiões boas, mas quando você não converte, não vence o jogo. Mas foi boa performance, entrega, luta, um jogo bem difícil de jogar, mas houve performance e qualidade técnica. Desperdiçamos, infelizmente, algumas chances", disse o treinador.

O clássico marcou a estreia do meia Giuliano, uma das contratações mais esperadas no Parque São Jorge. O jogador não atuava há pelo menos três meses, mas, mesmo assim, Sylvinho classificou a estreia como positiva para o time.

"Rendeu bem, boa performance, a gente esperava pelo lastro do jogador, tem boa qualidade de passe no meio-campo, bastante inteligente nas ações. Óbvio que ainda não está na plenitude, necessita deste período de tempo, mas colaborou bastante nos 90 minutos", afirmou.

O próximo confronto do Corinthians no Brasileirão será contra o Ceará, no domingo, em São Paulo. O jogo pode marcar o retorno de Renato Augusto em sua segunda passagem pelo clube, mas ainda não há essa definição por enquanto.