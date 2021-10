Sylvinho elogia Corinthians após empate com o Red Bull Bragantino: 'Não merecíamos a derrota'

Os dois gols marcados pelo Corinthians no final da partida diante do Red Bull Bragantino fizeram justiça no placar, segundo análise do técnico Sylvinho. Para o treinador, sua equipe não merecia perder, neste sábado à noite, em Bragança Paulista.

"O futebol não é justiça, sobretudo quando você avalia apenas um jogo e não um trabalho mais completo. Não merecíamos a derrota, ainda mais por 2 a 0 para avançado dos 40 minutos. É a construção de um time e o espírito de luta corintiano, isso não pode faltar. Foi um jogo bem jogado pelos atletas, pelas comissões técnicas, um jogo bonito de se ver, de muita qualidade", afirmou Sylvinho.

Entusiasmado, o treinador não se cansou de elogiar seu time. "Acredito que o público tenha ficado contente. Nós lutamos, o Corinthians não é só técnica e tática, é esse espírito. Estamos passando esse espírito em um momento de construção. Isso aumenta o nível de confiança de todos. Tivemos um primeiro tempo ligeiramente com vantagem, podendo ter feito o gol. Foi um jogo muito bem jogado."

O meia Renato Augusto, autor do primeiro gol corintiano na partida, foi o destaque da partida para o técnico. "Ele tem a condição de fazer a função que terminou o jogo nos últimos 20 minutos, mais atrás. Optamos por ele para fazer a função do Cantillo para ter o time um pouco mais ofensivo. Ele faz parte desses atletas que estão qualificando nosso grupo, mas vai precisar dos jogos e minutos para se adaptar. Hoje fez os 90 minutos, estou feliz demais por ele, porque agrega muito a esse grupo."

O Corinthians volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Bahia, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto há nove jogos, o time vai se reencontrar com a torcida na Neo Química Arena.