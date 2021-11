Sylvinho elogia insistência do Corinthians e a torcida: 'Uma vitória da alma'

A comemoração junto aos jogadores do Corinthians perto da bandeirinha do lado direito do ataque, após o gol de Roger Guedes, diante da Chapecoense, serviu para aliviar um pouco a pressão que o técnico Sylvinho tem sentido nos últimos dias no comando da equipe de Parque São Jorge.

"Os três pontos eram muito importantes para nós. Mas não foi fácil. Nosso torcedor ajudou demais, foi uma vitória de alma, de torcedor, de estádio cheio. Eu repliquei para os atletas do Corinthians. A vitórias que, além de tática, que mudou muito, mas o gol saiu do estádio. Lotado, 40 mil pessoas. É a vitória da alma", disse o técnico.

Sylvinho afirmou que a vitória poderia ter sido mais tranquila se o gol tivesse saído aos seis minutos de partida, com Du Queiroz. "O gol demorou a sair e com isso o nervosismo fez o time errar com o passar do tempo. Sabíamos da importância da conquista dos três pontos, mas enfrentamos uma equipe, que possui números ruins, mas com atletas profissionais, pais de família e que tiveram a partida de suas vidas."

O técnico falou da importância do torcedor na Arena para o time do Corinthians. "Tivemos 80% de posse de bola, senhores, quer dizer que o torcedor estava próximo de nós, o time adversário não conseguia sair de trás. Uma finalização para a defesa do Donelli. Jogamos no campo adversário, é um retrato do torcedor do lado que cria uma atmosfera muito positiva para atacar o tempo todo. O nosso gol foi do estádio lotado, um estádio que impõe."