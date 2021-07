Sylvinho espera conseguir 'oxigenar' o Corinthians durante semana livre

O Corinthians vai ser um time mais 'oxigenado' sábado que vem, na Neo Química Arena, diante do Atlético-MG. Esta é a expectativa do técnico Sylvinho, que terá uma semana livre de treinamento, afinal a rodada do meio de semana será dedicada a partidas da Libertadores e Sul-Americana, competições nas quais a equipe não participa.

"Nós temos que ter o entendimento que ter uma semana em 40/45 dias vamos trabalhar todos os aspectos. É uma sequência, uma construção, nós estamos, volto a dizer, é interessante os atletas treinando conceitos e ideias, mas é importante oxigenarmos esses atletas", disse o treinador, após a derrota, por 1 a 0, diante do Fortaleza.

"Devemos ter um semana de trabalho. Não somente trabalhar, mas que o atletas descansem, oxigenem, porque num campeonato como Brasileirão é difícil", afirmou que criticou a psotura do time no primeiro tempo na capital cearense.

"Concordo que o time sofreu. Foi o pior primeiro tempo nosso, até em nível de intensidade, abaixo, muito abaixo. No segundo tempo acredito que teve um pouco mais de equilíbrio", foi um pouco diferente. É uma situação que estamos corrigindo, melhorando", completou.